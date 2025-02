Kirjanik Carolina Pihelgas soovib endale keskpärase mehe enesekindlust

Kirjanik Carolina Pihelgas (38) on seitsmendat korda nomineeritud Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali preemiale. Pihelgas on kulka-preemia korra ka võitnud – luulepreemia kogu „Valgus kivi sees“ eest, nüüd on ta nominendiks proosa kategoorias teosega „Lõikejoon“. Tänavused preemiad kuulutatakse välja 14. märtsil.