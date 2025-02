Ahistamissüüdistuste tõttu hundipassi saanud TÜ töötaja kontakt ülikooliga säilib uue ameti abil

Möödunud nädalal kirjutasid Äripäev ja Delfi, kuidas Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis ning grandikeskus töötanud Hector Charles Pagan pani ameti maha, kuna enam kui kümme kolleegi süüdistasid meest kiusus ja ahistamises. Tartu ülikool ütles siis, et igasugune töösuhe mehega on lõpetatud. Küll aga paistab, et teatav koostöö on kõrgkoolil olenemata nende tahtest Paganiga säilinud.