KINOFILMIDE EDETABEL | Pidu läbi! Kinolevis on peagi käes hall argipäev

Areeni nädala film on seekord Taani linateos „Vaiksed inimesed“ (Frederik Louis Hviid), millest kirjutab Johannes Lõhmus: „Naiivsena mõjuv rööv õnnestub üsnagi arusaamatutel põhjustel ja tegelaste ahnusele vaatamata mõjub nende üritus sümpaatselt. Mõistetav on ka klaaslaega põrkumine tagasihoidliku rahvaarvuga riigis andekate pangaröövlite leidmisel ehk kuidas sa salaja põranda all ikka seda maailmatasemel autojuhtide, varaste, sissemurdjate ja muukijate meeskonda komplekteerid.“