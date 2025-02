Meelis Oidsalu: „Pantheon“ on justkui lõbustuspark intellektuaalile ja Kangro selle mehaanik

Kangro erudeeritud ja viideteküllaste lavastustega olen meeleldi kasutanud sellist vaatamisstrateegiat, et lähen kohale puhta lehena, laskmata end liialt häirida kultuurilistest koodidest, sümbolitest ja seostest, mida on etenduskogemuse järel huvitav kiht-kihilt taibata või avastada. „Pantheoni“ puhul töötas see eriti hästi. Browni liikumist meenutav fragmentaarne dramaturgia eeldas vaatajalt kannatlikkust – kui üritada kohe tähendusi kohata, võib kergesti ära eksida. Lõdvestusin, kuulasin, vaatasin ja lasin lavastusel mõjuda, näivast katkestuste kaosest hakkasid välja joonistuma korduvused, mustrid, peegeldused.