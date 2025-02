Donald Trumpi rünnak Vanale Maailmale: Ukraina ja Euroopa tulevikku määrav kauplemine, kiusamine ja küünte närimine on alles alanud

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse kolm aastat tagasi on Ameerika töötanud kahe printsiibi alusel: et Ukraina tulevikku ei tohiks otsustada Ukraina osaluseta ning et Ameerika ja tema lääneriikidest liitlased peaksid sihtima Vladimir Putini ees ühtsust. Konverentsil osalenud riigijuhid olid rabatud sellest, kuidas härra Trump ja tema liitlased mõlemast nii hooletult loobusid – ja seda tehes tõmbasid kriipsu peale dekaadide jagu diplomaatiale, mis on teinud NATOst moodsa ajaloo kõige edukama sõjalise liidu.