Andrei Hvostov: NATO oma algses tähenduses on surnud

Rahvusvahelise elu iseloomustamisel ei pea metafooride leidmisel end enam tagasi hoidma. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth teatas 13. veebruaril Brüsselis NATO peakorteris peetud pressikonverentsil: „Make no mistake, President Trump will not allow anyone to turn Uncle Sam into „Uncle Sucker“. Lause kõlas seoses Ühendriikide nõudmisega, et Euroopa riigid peavad hakkama oma julgeoleku eest ise hoolitsema. Ligilähedane tõlge: „Ärge arvake, et president Trump lubab onu Sami muutumist onu...“.