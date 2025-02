100aastane saksofonist tegi esimese sooloplaadi – „Uskumatult kõva!“

Mis sa saja-aastasena teed? See küsimus kõlab igatahes intrigeerivamalt kui tööintervjuude klassikaklišee: „Kus sa ennast kümne aasta pärast näed?“ Tõenäoliselt usuvad või loodavad paljud, et nad on selleks ajaks juba mulla all. Saja-aastase küsimuse puhul siis. Igatahes ei mõtle nad, et võiksid just selles vanuses tulla välja miski debüüdiga. Tõsi, saksofonist Marshall Allen pole tegelikult mingi hiline õitseja. Suure osa oma elust (alates 1958. aastast) on ta teinud muusikat ja plaate välja andnud Sun Ra Arkestra kambaga. „New Dawn“ on tema esimene päris oma nime kandev sooloalbum. Plaat, mis seoses Alleni vanusega püstitas kohe ka rohkem