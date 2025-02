„Nad vihkavad teineteist“. President Karis keset Iisraeli ja Palestiina lootusetuid suhteid

Tel Avivi lennujaamas kuulavad mind kahe tunni jooksul üle neli inimest. Nad ei usu sõnagi, mis ma ütlen. Aga vähemalt ei kanna ma T-särki suure kirjaga „Ma toetan palestiinlaste inimõigusi“ nagu too tüdruk, kes nüüd kinnises ruumis oma saatust ootab. Või nagu see venelane, kes karjub sealt vene keeles: „Mida ma tegin? Mul on ju raha! Palju raha! Mul on Peterburis isegi korter!“