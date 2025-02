Kuulus ema tegi alkoholismis süüdilavastamist kartes politseisse avalduse

Oma tütre hooldusõiguse eest peetava võitlusega rohket tähelepanu leidnud naine teatas politseile, et tal tekkis hirm oma tütre ja enda turvalisuse pärast. Et ta kardab, et teda võidakse lavastada süüdi „alkoholismis“ või mõnes muus seaduserikkumises, et tütar ära võtta.