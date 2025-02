SÕJAPÄEVIK (1092. päev) | „Mõõdukalt edukas koomik“ Zelenskõi on oma kodumaal populaarsem poliitik kui USA president Ameerikas

See ei olnud tunnustus Balti rahvastele aastakümneid kestnud kommunismivastase võitluse ja vabadusiha eest – kuigi neid sõnu oli meeldiv kuulda. Need ei olnud ka kiidusõnad ühtsele ja tugevale NATOle, ehkki kahtluseta kõlasid need kui mesimummi mõnus sumin skeptikute kõrvus, kes kahtlesid Ameerika uue juhtkonna pühendumuses oma Põhja-Atlandi liitlastele.