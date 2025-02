SÕJAPÄEVIK (1091. päev) | Salm: Euroopal on umbes nädal, et suuremat katastroofi ära hoida

Sündmused arenevad tormikiirusel ning meeleolusid saab kirjutada vaid kui „süngeid“. Ehk võttis olukorra kõige paremini kokku Kusti Salm säutsuga: „Vaadates, mis kiiruga üritused arenevad näib, et Euroopal on umbes nädal, et tulla välja usutava plaaniga, mis päästaks Ukraina sõja kaotamisest ja hoiaks ära sõja puhkemise Euroopas.“