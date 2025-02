Pia Fraus annab naistepäeval Tallinnas eksklusiivse kontserdi

Mariin K on seni välja andnud EP „In Your Mind“ (2023) ja singli „Beach“, millele on valminud ka muusikavideo. Mariin on live-kitarrist ka Bristoli trip-hop-legendi Tricky bändis ja esineb ka Inglise indie-popgrupiga Wyldest. Veebruari lõpus ilmus Seksoundi plaadifirma alt Mariin K värske singel „Free Alice“, praegu on ta aga töötamas oma debüütalbumi kallal, millesarnast ei ole Seksoundi plaadifirma rahvas Eestis veel kuulnud. „Mariini laulukirjutamise oskus on lihtsalt vaimustav,“ märkis Rein Fuks. „Ma usun, et selle debüütalbumiga pööratakse Eesti dream-popis ja shoegaze’is uus lehekülg!“