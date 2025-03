VÄHEM ON ROHKEM: Kairi Look teab, et kõike ei pea otsesõnu välja ütlema ja lammutab julgelt lauseid.

Eesti kirjanduse päeva eel ja Loomingu Raamatukogu 68. sünnipäeval ilmunud Kairi Loogi (snd 1983) debüütromaan „Tantsi tolm põrandast“ sobib kui valatult uue aasta avaraamatuks – kodumaises kirjanduses ei ole sellist teksti varem ette juhtunud ja ilmselt ongi sündinud midagi omanäolist. Tundlikud teemad, nende vahevalusalt avamine, seda on ikka olnud. Mõni autor lammutab šokeerimissooviga, teine unustab end oma valusse kümblema ja sõnutseb lugejat uinutavalt. Look tundub teadvat, et vähem on rohkem.