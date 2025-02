EKSPRESSI PODCAST | „Esimest korda küsisin allika ID-kaarti näha.“ Sass Hennost ja tundlike lugude kajastamisest

Kes on Sass Henno? „Tema valgus on väga hele, aga sedavõrd tumedam on vari“

„Mitte sellepärast, et ma ei usalda seda tüdrukut, aga ajakirjanikuna ma pean täitma oma hoolsuskohustust,“ lisas Vainküla. „Võibolla on piinlik ka küsida kõike - aga loo ja tõe huvides peab küsima - see on keeruline ka ajakirjanikule.“

„Eks sellepärast tekibki küsimus, kas me süüdistatava nime avaldame - võib-olla ta mõistetakse õigeks, võib-olla ei olnudki midagi,“ tõdes Vedler. „Aga need on ka erinevad asjad. Üks asi on see, et mõistetakse õigeks, sest tõendeid pole piisavalt. Teine see, kui midagi ei juhtunudki.“