Bentley omanik: liiga silmatorkav ei tasu praegu olla, inimestel tekib viha

„Jah, tõesti, rich people problems sellised ongi,“ tõdeb ta. „Näiteks pole, kellega rõõmustada, kui saad oma niigi suurele palgale kõrgendust. Või ehitad suure maja ega julge näiteks sugulasi külla kutsuda. On inimesi, kes pelgavad tunnistada, et nad on… rikkad. Kuidas rääkida teisele inimesele, kes on harjunud sente veeretama, et