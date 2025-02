Kohtus Sass Henno vastu olnud advokaat: maakohtu lahend oli vaja avalikustada, et kaitsta lapsi

AVALIKUSTAMINE OLI ÕIGE: „On fakt, et 16–17aastane noor neiu on nii õiguslikus kui ka sotsiaalses mõttes laps. Laps, keda tuleb Henno-suguste meeste eest kaitsta, mitte lasta neid koolidesse uut saaki jahtima,“ ütleb vandeadvokaat Keijo Lindeberg.

Pärast seda, kui Malluka blogis avaldati postitus Sass Henno tegevuse kohta, on Henno proovinud igal võimalusel skandaali fookust mujale suunata. Näiteks on ta avaldanud arvamust, et üliõpilase õigusabikulud maksab kinni Vladimir Putin või vähemalt Venemaaga seotud isikud. Tegu on meeleheitliku püüdlusega tekkinud mainekahju kontrollida.