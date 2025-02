Ummikseis võib saada saatuslikuks

Millised võiksid olla mõned elementaarsed lahendused ummikseisu ärahoidmiseks? Sõbrad võiks asutamisel määrata üheprotsendilise osaluse suurusega nn kaalukeele osaniku, kelle ainsaks ülesandeks ongi anda otsustav hääl ühingu huvides olukorras, kus ummikseis on tekkinud. Selliseks osanikuks võib olla näiteks advokaat või finantsekspert. Ka põhikirjaga saab ette näha nn kuldse hääle – teatud küsimustes on ühel osanikul otsustav hääl. Võimalik on sõlmida osanike leping, milles saab üksikasjalikult sätestada ummikseisu lahendamise korra. Sellises lepingus võib ette näha, et kui ummikseis kestab üle teatud perioodi, peab üks osanikest oma osa müüma. Sellise müügi kord tuleb lepingus detailselt reguleerida, näiteks osa müügihinna määramise kord, mille eest on õigus müüa ja kohustus osta. Alles jäävale osanikule tuleks lepinguga määrata ostueesõigus ja kui ta seda ei kasuta, saab müüa vabalt väljapoole. Kui aga ummikseis on juba tekkinud, tuleks esmalt siiski proovida see lahendada lepitusseaduse alusel tegutseva sõltumatu lepitaja kaasabil, kelleks saab olla üldjuhul vandeadvokaat. Lepitaja ülesandeks on otsida olukorrale lahendus äriühingu huvidest lähtuvalt. Kui kompromissini siiski ei jõuta, võib olla lahenduseks ka kokkuleppel osaühingu likvideerimine või siis senise tegevuse ja varade jagamine kahe eraldi ettevõtte vahel, kumbki osanik saab tüliõunaks olevast ettevõttest teatud varad ja kumbki jätkab juba üksinda oma uues äriühingus.