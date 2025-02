Lugesin Genka säutsu. Oh säutsud, nii mitmetimõistetavad, kontekstivabad, absurdsed – nagu ka Tommy Cash. Genka oma kõlas järgmiselt: „meil ikka pysib see idaeuroopa naljamuss geenides veel mitu generatsiooni...“ On tervitatav, et Genka osaleb postkolonialistlikus diskursuses. „Espresso Macchiato“ on kahtlemata „naljamuss“. Ja tõsi, Cash on püünele tõusnud turbulentselt ja sihilikult slaavikükke rapsides. Ent Tommy ei ole kunagi olnud staatiline karakter. Eesti Laulu esituse juures ei olnud kopitava ida haisu: õhus oli ainult läänelikku espresso lõhna.