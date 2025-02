POLIITIKARADAR | Detailid, need on nõrkadele!

Koalitsioon mässis end naeruväärsesse olukorda, kus pikaajalised suure mõjuga otsused väidetakse tuginevat põhjalikel analüüsidel, kuid neid analüüse ei saa kohe kuidagi avalikkusega jagada. Samal ajal on erakondade rahastamise järelevalvekomisjon vastamisi omaenda agara töö tulemusega, kus järjest laiemalt tuleb käsitleda seda, mis on keelatud annetus ja mis mitte. Siseministeerium on jõudmas lõppvaatusesse oma võitluses vene õigeusukiriku mõjuvõimu potentsiaalse ohu vastu.