Kangelasräppar väike PD: on plaadifirma või ei ole, vahet pole, ma müün plaate

Saatejuht Raul Saaremetsa küsimuse peale, kas tal enne esinemisi ka ärevus sees on, vastab PD: „Ei no veits ikka, aga viimasel ajal väga ei ole.“

PD ütluse kohaselt tellis ta plaate 300, kuid talle anti neid plaaditehasest 500 tükki. Eetriväliselt kõneles räppar, et Poolast füüsilisi plaate tellides ja neile sinna ise autoga järele sõites tuli ühe eksemplari hind kõvasti väiksem, kui see oleks olnud Eestist tellides.

Uue albumi valmimisest kõneldes tunnistab artist, et plaat sai „suht kiiruga nagu kokku pandud“, sest „tähtajad tiksusid peale“. Muusika loomisel peab ta alustalaks häid biite ning avalikustab „Muusikanõunikes“, et produtseerib ka ise muusikalisi taustu nime all Biidihunt.