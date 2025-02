KRANAAT | Eesti valib järgmise eurolaulu teema Ryanairi sihtkohtade seast

false

Nädala anekdoot Restoranipidaja ministrile: „Jube rasked ajad on, äkki langetate restoranidele käibemaksu?“ Minister: „Ideel on jumet. Kuidas sobiks hoopis, et edaspidi on teil kohustus öelda, kust teie liha pärit on?“ Restopidaja: „See ju ei aita ja klienti ei huvita!“ Minister: „Jääge nüüd viisakaks, ma usun, et lehm väga tahaks, et inimesed teaks, kui kaugelt ta tulnud on.“

Silmanähtavalt ärritunud Sten mühatab intervjuu alguses: „Pange kohe kirja, et ei ole sugulane, kõik kogu aeg küsivad!“ Põhjust pahane olla on rohkem kui see, et pidevalt kahtlustatakse, et ta on Sven Lõhmuse lähisugulane. Odavlennufirma Ryanairi graafikumuutus pööras kõik ta tööplaanid pea peale.

Sten on juba aastaid püüdnud kirjutada Eestile parimat võimalikku eurolaulu. Tal on muide teooria. Sten usub, et ürgne Eesti hing soovib kuulda eurolaulu, mis on samal ajal ka Ryanairi sihtkoht. „Selles lihtsalt on midagi eestlaslikku, et sa tahad, et su eurolaul oleks nagu odavlennufirma. Natuke pitsitav, võib-olla jätab veits rassistliku mulje, aga tegelikult on lihtsalt ebamugav,“ selgitas Sten.

Ja Steni teoorial on jumet. Vaatame statistikat. Kohe tulevad meelde „Verona“, „La Forza“, „Espresso Macchiato“ – kõik need laulud räägivad Itaaliast, linnadest, mis olid ka kuni hiljutise ajani populaarsed Ryanairi sihtkohad Tallinnast. „Kuna enam ei lenda Ryanair Rooma, Milaani ega Trevisosse, siis inimesed unustavad ära, et Itaalia üldse olemas on,“ selgitas Sten.

„Eelmisel aastal võistlustulle saadetud 5MIINUSE ja Puulubi esitatud laul rääkis ilmselgelt Berliinist,“ selgitab Sten õhinal. On ju eriti loogiline, et selles kultuurses linnas ei jõua keegi narkootikumide peale mõeldagi, nii palju muud tegemist on.

Stenil on ka mõtteid, miks selline fenomen esineb. Tema arvates meeldib eestlastele väike närvikõdi. „Kas mu kohvrit kaalutakse enne lendu või kas Koit Toome kaamerasse vaade töötab hästi või halvasti? Kas ma saan natuke karistada?“ Sten selgitab, et need on instinktiivsed eestlase tunded, mis panevad ta valima nii laulu kui ka lendu.

„Loomulikult meile meeldib, kui on odav. Me ei saa endale Eurovisionil tossu ega lennul tossudele ruumi lubada.“ Küll aga on Sten nüüd plindris. Nimelt oli ta kirjutanud laulu „Legoland“, mille plaanis Eesti laulule esitada, aga pärast Billundi lennuliini lõppemist ei sobi see enam kuidagi.