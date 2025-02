SÕJAPÄEVIK (1095. päev) | GUR: Venemaa võib valmistuda end juba esmaspäeval sõja võitjaks kuulutama

| via REUTERS

Tüli maavarade üle podiseb edasi. The Telegraph kirjutab enda sõjablogis, et ameeriklaste valjuhäälsest nõudmisest hoolimata ei ole Zelenskõi nõus ameeriklaste ettepanekule alla kirjutama. Ning eks ole teada, et „kolonialistliku“ plaani äraütlemine oli ka üks viimastel päevadel Trumpi ja Zelenskõi vahelise sõnasõja põhjuseid.