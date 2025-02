SÕJAPÄEVIK (1096. päev) | USA rahandusminister esitab maavarade lepingut Ukrainaga hoopis uues valguses

Homme möödub täiemahulise sissetungi algusest Ukrainas kolm aastat. Sel puhul Kiievis toimunud pressikonverentsil teatas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi, et on nõus ametist tagasi astuma, kui see toob Ukrainale NATO liikmesuse. Pole selge, kas Zelenskõi mõtles seda tõsiselt või kõigest reageeris Donald Trumpi mõne päeva tagusele sotsmeedia postitusele, milles too Ukraina presidenti diktaatoriks sõimas.