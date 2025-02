Märganud sõprade boheemlaslikku olekut, rääkis Kirvenägu ootamatult, et kadunud Bob Dailani – jah, just nii ta tema nime hääldas – muusika olevat tema jaoks liiga ilus. Ta arvas, et „Dailan“ on surnud. Üks sõpradest ütles talle et, ei, Bob „Dylan“ olevat veel täitsa elus ning jagas Kirvenäoga oma pettumust laulja Saku Suurhalli kontserdi osas.