SÕJAPÄEVIK (1097. päev) | Trumpi häirib, et Zelenskõi kritiseerib tema sõnavõtte

KAKS KANGET: USA president Donald Trump soovib, et Ukraina allkirjastaks maavarade leppe. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on valmis seda tegema, aga ainult õigetel tingimustel.

Aga milline see rahu olema saab? Seda on praegu vist võimatu ennustada, sest märgid on kahetised. Ameeriklased eesotsas president Donald Trumpiga on saatnud avalikkusele tugevaid sõnumeid, et sõjas on osaliselt süüdi ka Ukraina ja näiteks NATO liikmesusest võivad ukrainlased kohe suu puhtaks pühkida. Samuti ei taheta eurooplasi väidetavalt läbirääkimistelaua taha.