Microsoft teatas läbimurdest kvantarvutiga, eksperdid on äärmiselt skeptilised

Arvutihiid avaldas nimelt läinud nädalal teadusartikli, milles kirjeldab tavapärasest töökindlama kvantarvuti protsessori Majorana 1 välja töötamist. Kui seni on räägitud, et kvantarvutusel põhinevad rakendused on veel aastakümnete kaugusel, siis Microsoft väidab nüüd, et tööstuses vajalike arvutuste kvantarvutiga lahendamine võib olla vaid aastate kaugusel.