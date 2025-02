SÕJAPÄEVIK (1098. päev) | Eksperdid: Ukraina maavarasid on vähe uuritud ja nende tegelik väärtus teadmata

Mediazona ja BBC Vene teenistus on kokku arvutanud, et kolme aastaga on Vene poolel hukkunud 95 300 sõdurit. Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas aga eilses ülevaates, et Ukraina arvestuse kohaselt on venelased kaotanud 870 000 sõdurit, kellest 250 000 on hukkunud.