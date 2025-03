Kosmose kino avab pärast pikka vaikust taas uksed

Tallinnas Kosmose kinos toimus viimane seanss 20. märtsil 2022, mil hoones lõpetas tegevuse Cinamoni kinokett. Eesti Päevaleht kirjutas jaanuaris, et kino 60. sünnipäeva puhul näidati seal Mart Sanderi filmi „Dr. Sanderi uneteraapia“, samuti on seal peetud üksikuid konverentse. Suuremalt jaolt on ajalooline hoone seisnud siiski varsti juba kolm aastat kasutuseta.