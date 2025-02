ARVUSTUS | Eestis on igaüks kuulsus ja võib-olla sellepärast kõigile tunnustust ei jagugi

Üks võimalus on võtta asja huumoriga ja seda see näitus ka teeb. Väljapaneku lõbusaim osa on auhindade saal, kus 25 kunstnikku on meisterdanud trofeed kultuurivaldkonna eri kategooriate esindajatele – nakatavaim naer (Laura Kilusk), ületöötanud kultuuritöötaja (Angela Maasalu) jmt. Loojad on selle ülesande lahendanud jaburalt ja mänguliselt.