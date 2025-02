REPORTAAŽ | „Me juba olemegi üksinda.“ Reis reedetute maale

Juba enne, kui rong Varssavis liikuma nõksatab, kuulutab meie kupee ameeriklane Trumpi. See mees on teinud palju head, ütleb ta. Ja ilmselt teeb ka selle sõja korda. Siis räägib ta endast. Ta teeb dokumentaalfilme. Käib erinevates Ida-Euroopa riikides ja filmib. Mitte sõda. Tema teemaks on „elu pärast surma“. Kui eelmine film oli tulnukatest, siis uue jaoks intervjueerib ta kirikuõpetajaid. Ta on juba saanud kaadrisse, kuidas hinged mööda ühte kiriku põrandat ukerdasid. See oli võimas.