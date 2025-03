KRANAAT | LHV müügimeestes pettunud Meelis: „Enam polegi põhjust Kristiine keskusesse minna!“

false

Nädala anekdoot Hull arutab arstiga päevaplaani: „Ma lähen presidendi vastuvõtule!“ Arst selgitab: „Ei… Te lähete residendi vastuvõtule. Aga see on täpselt nagu presidendi vastuvõtt – kestab liiga kaua ja turvamees vaatab närviliselt pealt.“

„Käisin siin seitseteist aastat igal pühapäeval nagu kirikus,“ pihib Meelis. Tema lemmikosa nädalast oli kuulda kuldseid sõnu „Tervist härra, kas on ehk hetk rääkida?“.

Ta sõitis selle imelise lause nimel vahel koguni järjest mitu erinevat kaubanduskeskust läbi, kus teadis neid agaraid mehi ja naisi juba kaugelt pilguga püüda. Sõltuvalt tujust lõbustas ta ennast inimliku suhtlusega, mida mujal on tänapäeval väheks jäänud, vahel oli sõbralik, vahel karm, vahel kuri. Mõnikord ütles Meelis neile otsekoheselt, et ei soovi nendega rääkida või et ta juba on LHVs, vahel jällegi pidas maha pikkasid arutelusid II pensionisamba vabaks laskmisest.

Meelist tabas šokk, kui ta kuulis, et LHV lõpetab kaubanduskeskustes inimeste pommimise. „Mul on väga kahju, et keegi enam ei püüa mind tee pealt maha võtta, kui minul samal ajal kaks rasket poekotti käes on. See oli ainus põnev asi mu päevas.“

Meelis teab, et samamoodi müüakse talle ka erinevaid voogedastusteenuseid, aga tema sõnul ei teki sellest piisavalt pinget. „Mulle meeldis, et ma teen praegu otsuse oma tuleviku üle. Go3 ei paku sedasama stressi,“ selgitab härra. „Vahel ma isegi vahetasin oma pensionisamba pakkuja enne poodi minemist kiirelt ära, et nad saaks mind ümber rääkida. See oli selline väike meievaheline tango.“

Nüüd on Meelise argipäevad hallid. Vanast harjumusest karjub ta endiselt „Ei, aitäh, ma juba olen LHVs!“ turistidele, kes uurivad talt, kust Lennusadama bussi peale minna. Ta juba ootab kohalikke valimisi, kus vähemalt poliitikud hakkavad teda tänaval kõnetama. „Ei, aitäh, ma juba olen Parempoolsetes“ ei kõla tema sõnul aga sama usutavalt.