Kuhu iganes ma Oulus ringi jalutades satun, alati jääb silma mõni rattur, kuigi õues on 14 kraadi külma. Poodide ja teiste äride ees olevad rattaparklad on rattaid täis. Oulu rongijaama rattaparklasse sätitud kondimootorite istmed ja käepidemed on kaetud lumemütsikestega. Pensionärid käivad Prismas rattaga, sest korvis toidumoon koju vändata on lihtsam kui seda käe otsas vedada.