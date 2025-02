Puuluubi Ramo Teder: väga tšill on, uued fännid on põhiliselt lapsed

Puuluubil ilmus kaks nädalat tagasi uus singel „Üksinda tantsima“, esimene lugu tandemi järgmiselt albumilt. Küsimusele, millal uut albumit juba oodata on, vastab Ramo: „Siis, kui albumi jagu materjali on valmis. Teeme veel suure hooga.“

Saatejuht Raul Saaremets uurib, kas nüüd, pärast Puuluubi ühist albumit 5MIINUSega ja Eurovisionil osalemist on uut plaati kuidagi teistmoodi tunne teha.

„Tundsime korraks küll,“ räägib Teder. „Ilmselt teeme nii vanamoodi kui ka uutmoodi. Ühesõnaga, pooled lood tulevad sellised, et instrumentaalne osa taandub hiiu kandlele, ja siis laulame sellele peale, aga võtame ka katsetusse, et laseme kellelgi sinna muud asja juurde produtseerida. Koostööplaadist 5MIINUSega jäi selline maik suhu, et midagi sellist võiks ikkagi käiku võtta.“

Kuidas elu on muutunud pärast seda, kui on tulnud nii palju televisioonis ja suurtel lavadel esinemisi, uurib Saaremets Tederilt. Ta vastab: „Minul oli tähelepanu palju vähem kui näiteks Markol või Kohvril, keda tuntakse välimuse järgi rohkem ära. Ma olen väiksem ja ma ei olnud narksi-loos nii suures rollis seal [laval] ees.“

„Mul on väga tšill, vahe võib-olla nii suur ei ole ja siiamaani on kõik väga tore olnud. Uued fännid on põhiliselt lapsed, need, kes tulevad sinuga pilti tegema. Mu enda laps on praegu lasteaias viimast aastat ja kui talle järele lähen, siis isegi nüüd veel hakkavad osad laulma, et „me pole narkomaanid, pole midagi teind!““

Ramo kõneleb ka, et tema suhtumine Eurovisioni muutus pärast seal osalemist kõvasti. Varem oli ta arvanud, et kogu üritus ja artistid on lihtsalt šõu peal väljas, aga seal ta leidis, et see pole sugugi nii. „Kõik artistid on samasugused, seal on väga palju meie endasuguseid muusikuid,“ räägib ta.