NÄDALA SARI | Lugu lahutusest neile, kes naudivad magusvalusaid mõtisklusi elu üle

Taffy Brodesser-Akner on eelkõige tuntud kui väljapaistev ajakirjanik. Tema teed edule on sillutanud kuulsuste portreelood, kus tal on õnnestunud New York Timesi veergudele oma kangelastest seninägematuid inimlikke varjundeid manada. Kusjuures jutt pole lihtsalt tuntud nimedest, vaid superstaaridest nagu Taylor Swift, Gwyneth Paltrow, Tom Hanks – inimestest, kel pole just tarvis avalikult südant puistata.