Kodu müüjatele tulevad ostjate paar aastat hiljem leitud varjatud puudused halva üllatusena. „Kui võimalik, ära üldse müü!“

Võib oletada, et just tuntud näitleja maja müügi juhtum pani paljud kinnisvaraostjad teadvustama oma õigusi varjatud puuduste puhul. Kodu müüjatele tuleb aga halva üllatusena, et nad vastutavad kolm aastat pärast müüki ka nende puuduste eest, millest polnud isegi teadlikud.