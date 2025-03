NÄDALA SARI | Üksikemast koristaja hakkab juhuse tahtel krimiuurijaks

HAKKAB SUSISEMA VÕI MITTE? See küsimus on üleval Morgani (Kaitlin Olson) ja kaasuurija Adam Karadeci (Daniel Sunjata) vahel.

Sarjadega juba on nõnda, et kui telekanalid või striimigigandid satuvad soone peale, võetakse asjast viimane. Mäletate, kuidas omal ajal naelutas vaatajad teleri ette „CSI“? Haistnud võimalust, tootis telekanal CBS peagi mitmed sõsarsarjad. Kui Delfis krimiteemasid kajastan, kuulen ikka asjatundjaid ohkamas, et selliste sarjade tõttu on üleüldine ootus, et igasugu ekspertiisid valmivad minutitega, mitte kuudepikkuse töö tulemusel. Ekraanimaagia.