SUUR ANALÜÜS | SALK võttis tuulikusõja luubi alla ja leidis, et pea kõigi parteide valijad toetavad tuuleenergiat

Eesti inimesed saavad päris hästi aru sellest, et meie energiatootmise tulevik vajab otsuseid. Küsimus on selles, mida siis täpselt teha. EKRE ja Keskerakond räägivad, et tarvis on ehitada uued põlevkivijaamad, kuigi seda ei toeta ükski majanduslik argument, mõned teevad panuse tuumaenergiale, kuigi see on ka optimistlikumate hinnangute järgi umbes 15 aasta kaugusel ja samal ajal impordib Eesti aastas pea poole tarbitud elektrist, kuna meie põlevkivijaamad pole konkurentsivõimelised ja sealt saadav elektrihind on kordades kõrgem kui meie igapäevaselt tarbitav elekter keskmiselt.