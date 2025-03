See ei tähenda, et järgmistel päevadel-nädalatel ei tehta palju katseid asi „vanasse vakku“ tagasi suunata. Kiireima stardi tegi NATO peasekretär Mark Rutte, kes näitas avalikult näpuga Zelenskõi peale ja nõudis, et ta teeks suhted korda. „On oluline, et president Zelenskõi leiaks tee taastada oma suhted Ameerika presidendi ja tema administratsiooni kõrgema juhtkonnaga,“ teatas Rutte BBC-le antud intervjuus.