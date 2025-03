NÄDALA ALBUM | Elu on liiga lühike, et kuulata Tate McRaed

Ning kui eesmärgiks on teha igale maitsepaletile sobivaid poplugusid seksikalt keeruka koreograafia taustaks, on lõpp-produkt igati õnnestunud. Aga maha ei saa raputada tunnet, et tegu on just nimelt produktiga, vorstitegemise traagelniidid ja ideaalvorstid, mille poole püüeldakse, paistavad labaselt selgelt välja.