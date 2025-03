ANALÜÜS | Kas Euroopa suudab üksinda vastu seista Vladimir Putini Venemaale?

Mõni tund pärast oma partei võitu riiklikel valimistel tegi Saksamaa eeldatav uus liider Friedrich Merz ootamatu avalduse. Donald Trump „ei hooli eriti Euroopa saatusest,“ ütles ta. Prioriteediks oli „samm-sammult… saavutada sõltumatus USAst“. See polnud mingi kauge eesmärk. Merz ütles, et pole kindel, kas NATO eksisteerib „oma praegusel kujul“ juunis, kui liidrid kohtuvad Hollandis „või kas me peame palju kiiremini looma iseseisva Euroopa kaitsevõimekuse“.