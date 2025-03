Möödunud aastal tõstsid eesti naiskirjanikud häält, kui Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali üheteistkümnest aastaauhinnast läks vaid üks ja pool naistele. Käisid jutud, et sel aastal olla žüriisse keeruline inimesi leida – kes tahaks teha nii tüütut tööd ja pärast saada veel nahutada ka? Tänavused nominatsioonid on aga pigem naiste poole kaldu, ehkki see, kellele auhinnad lõpuks sülle kukuvad, selgub alles emakeelepäeval.