Milliseid toone te praegu USA luurekogukonnast kuulete?

Väga süngeid. Venelastele vastu seismisse on pandud palju energiat ja ressursse, aga praeguseks on Kõjivi jaam põhimõtteliselt tühi. Kogu CIA meeskond Ukrainas tegutseb nüüd ühest keldrist, kuna see ei ole enam administratsiooni jaoks oluline.

Väga palju ressursse on suunatud USA lõunapiirile eelseisvaks sõjaks Mehhiko narkokartellidega. Igaüks, kes teab, mida kartellid endast kujutavad, võib teile öelda, et see on väga keeruline. Ei ole nii, et viskad mõned pommid ja lähed koju. Need tüübid on imbunud Ameerika ühiskonda niivõrd sügavale, et verevalamine hakkab toimuma USAs sees.