Uuriv ajakirjanik Michael D. Weiss on üks maailma paremaid Vene luuretegevuse asjatundjaid, kes on paljastanud Ühendriikide vastu suunatud erioperatsioone, suhtleb igapäevaselt luureagentuuridega üle maailma ja on üks häälekamaid Venemaa-teemade ühiskonnakriitikuid USAs.