NAERDA EI SAAGI: Eelkõige on Jan Uuspõld filmis äpu mees, kes on endale jagunud võimalused luhtuda lasknud.

Kuigi teekonnakomöödiat „Jan Uuspõld läheb Tartusse“ ei võetud 2007. aastal esiotsa vastu just erilise kiidukooriga, kujunes sellest publikulemmik ja hilisem kultushitt, mille tsiteeritavusele pakub kodumaist konkurentsi küllap vaid Rasmus Merivoo „Tulnukas“. Kaht filmi ühendab veel tõsiasi, et napi aastase vahega on mõlemale valminud lopergused järjed.