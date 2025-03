SÕJAPÄEVIK (1105. päev) | Vene rünnakud intensiivistuvad. „Nad saavad suurepäraselt aru, et see on enesetapumissioon“

Teine oluline teade pärineb Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskõilt, kes teatas õhtul Twitteris, et on jätkuvalt valmis rahuläbirääkimisteks. Sõnastuse poolest on teade suunatud otseselt president Trumpile: „mina ja mu tiim oleme valmis töötama president Trumpi tugeva juhtimise all“, „me hindame seda, mida USA on Ukraina heaks teinud, ja mäletame, kuidas asjad muutusid, kui president Trump meile Javelinid andis“ jne.