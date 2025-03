KINOFILMIDE EDETABEL | Jan Uuspõllu uusi seiklusi hindavad kriitikud üksmeelselt madalalt

ERRis leiab filmikriitik ja kultuuriministeeriumi kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuuri nõunik, et “Vooluga kaasa“ on väga universaalne helge film, aga Oscari võitmiseks ei ole mingit retsepti. „See on ime. See lihtsalt juhtus. Võti on selles, et keegi teeb midagi originaalset. Midagi, mis võidab kõigi kiuste vaatajate ja Ameerika Filmiakadeemia südame.“ Filmikriitik Ralf Sauter kirjutab Postimehes, et „film jääb usaldama vaataja oskust kogeda täiesti ilma dialoogita jutustatud orgaanilist lugu, mis ulatub veesügavustest taevalaotuseni.“