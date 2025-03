HÄMARAD PANUSED | „Need, kes kasiinosid juhivad, on mu elu varastanud.“ Euroopa kubiseb seadustele vilistavatest netikasiinodest

Kasiinosaiti peab Küprose ettevõte, ilmselt Eestist inspireeritud nimega Estolio Ltd, mis sai mõne aasta eest Eestis online-õnnemängude ja spordiennustuse litsentsid.

Ekspress avaldab koostöös uurimust juhtinud Investigate Europe’iga, kuidas see värvilistest õnnemängudest tulvil sait on osake skeemist, millel on kaks nägu: tunnustatud ja litsenseeritud ning hämar ja keelatud.