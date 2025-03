Oleg Bessedini uus narratiiv: Trump päästab Pribaltika õigeusklikud

Mõjuka Facebooki grupi Таллиннцы (Tallinlased) administraator Oleg Bessedin edastas sinna USA saatkonna venekeelse teate, kuid lisas sellele omalt poolt: „Mitteametliku informatsiooni kohaselt uurivad professor Kalt ja tema saatjad erilise huviga kahte teravat küsimust: vene õigeusu kiriku olukord Eestis, mille pühakojad on sihikul, vaimulikud surve all ning koguduste liikmed kahtluse all. Ja Eesti poliitvangide küsimust, keda, Tallinna ametliku versiooni kohaselt, pole üldse olemas. Ainult et nende kirjad, süüdimõistvad otsused ning vanglakongid on palju kõnekamad kui mistahes kapo avaldused.“