Propastopi uuring: kes on viljakaimad putinistlikud netikommentaatorid?

Propastop jälgis veebruari algusest kuni kuu lõpuni venekeelsete väljaannete RusPostimees (49 000 jälgijat) ja RusDelfi (37 000 jälgijat) Facebooki lehti, et tuvastada putinistlikke kommentaatoreid. Nagu selgus, on nende hulgas nii kohalikke kui külalisesinejaid, nii anonüümseid kui ka oma nime all Kremli propaganda jutupunkte võimendavaid inimesi.