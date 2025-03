Shreki stiilis pulmad ja seksikad muinasjutud: 27 näidet kultuuri lapsestumisest

Sellele, et lääne kultuuriruum muutub järjest infantiilsemaks, viitas antropoloog Claude Lévi-Strauss juba möödunud sajandi keskel. Paljude ühiskonnavaatlejate arvates süveneb suundumus iga dekaadiga, eriti suure hoo on asjale sisse andnud aga nutindus ja sotsiaalmeedia . Lapsestumist seostatakse ka üleüldise heaolu kasvu ja kapitalismiga, mis tarbijahulga suurendamiseks suunab lastele mõeldud tooteid täiskasvanutele.

Millised on aga näited lapsestumisest?

Täiskasvanute lasteeine

Ülemöödunud aastal hakkas McDonald’s pakkuma Adult Happy Meal’i ehk siis lasteeinet, millega saab kaasa nostalgiat äratava mänguasja. Mõistagi on lelusid erinevaid ja iga täiskasvanu soovib neid kõiki oma riiulile. Collect them all!